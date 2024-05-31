Зарядіть повербанки — у Києві завтра діятимуть графіки відключення світла

Відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Києві у суботу, 1 червня, будуть ліміти на споживання електроенергії для всіх категорій споживачів. У разі їх перевищення відключення будуть відбуватися з 18:00 до 23:00.

Про це повідомила пресслужба Київської військової адміністрації з посиланням на Укренерго у п'ятницю, 31 травня.

Читайте також:

Відключення світла 1 червня

Об’єкти критичної інфраструктури, важливі для підтримки життєдіяльності населення, не будуть мати обмежень у подачі електроенергії.

Обмеження подачі електроенергії можливі лише у разі перевищення споживання за добовими лімітами, які щодня визначає та повідомляє Диспетчерський центр "Укренерго" кожному обленерго.

Причиною введення цих обмежень є пошкодження енергетичних об’єктів України через ракетні удари. В результаті п’яти російських атак з березня по травень, потужності великих теплових та гідроелектростанцій недостатні для виробництва колишнього обсягу електроенергії.

Інформація про відключення світла. Фото: Укренерго

Нагадаємо, Диспетчерський центр Укренерго прогнозує можливе повернення до планових обмежень споживання. Причиною є наслідки масованих ракетних і дронових ударів російських окупантів по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетичній системі.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення. З суботи, 1 червня, буде діяти єдина ціна, а саме 4,32 грн за кВт/год.