Графики отключения света в Киеве 27 июня

Заряжайте повербанки — как завтра будут выключать свет в Киеве
В четверг, 27 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Плановые отключения электроэнергии в Киеве и области будут проходить с 00:00 до 24:00.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Отключение света в Киеве 22 июня
Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру. С 17:00 до 23:00 будут введены усиленные ограничения. Эти меры повлияют на промышленные и бытовые потребители, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.
Ранее мы рассказывали, что эксперт рассказал, что может помочь Украине отменить отключение света.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, заявил, что в результате ударов российских ракет и дронов по Украине уничтожено уже 9 гигаватт мощностей.
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