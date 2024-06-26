Графіки відключення світла в Києві 27 червня

Заряджайте повербанки — як завтра вимикатимуть світло в Києві
У четвер, 27 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 00:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Відключення світла в Києві 22 червня
Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. З 17:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Ці заходи вплинуть на промислові та побутові споживачі, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.
Раніше ми розповідали, що експерт розповів, що може допомогти Україні скасувати відключення світла.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей.
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