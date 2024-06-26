Графіки відключення світла в Києві 27 червня

Жінки працюють без світла. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 27 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. З 17:00 до 23:00 будуть запроваджені посилені обмеження. Ці заходи вплинуть на промислові та побутові споживачі, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 27 червня. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що експерт розповів, що може допомогти Україні скасувати відключення світла.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 11 червня, заявив, що внаслідок ударів російських ракет і дронів по Україні знищено вже 9 гігават потужностей.