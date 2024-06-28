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Заряжайте повербанки — как завтра будут выключать свет в Киеве

28 июня 2024 23:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Графики отключения света в Киеве 29 июня
Отключение света. Фото: Shutterstock
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В субботу, 29 июня, в Украине будут действовать почасовые графики отключения света. Плановые отключения электроэнергии в Киеве и области будут проходить с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Отключения света в Киеве 29 июня

Длительные отключения будут происходить из-за атак российских войск на энергетическую инфраструктуру. Эти меры повлияют на промышленных и бытовых потребителей, но не коснутся жизненно важной инфраструктуры.

Информация об отключении света в Украине 29 июня. Фото: скриншот
Информация об отключении света в Украине 29 июня. Фото: скриншот

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" дали рекомендации, как подготовиться к зимним отключениям электроэнергии, учитывая сохранение сложной ситуации в энергосистеме. В частности, речь идет о жителях домов, в которых отопление возможно исключительно с помощью электрической энергии.

Также мы сообщали, что в некоторых областях Украины может быть отменено отключение света. В ближайшие дни определят конкретные районы.

Киев
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Украина
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Укрэнерго
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свет

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