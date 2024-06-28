Графіки відключення світла в Києві 29 червня

Заряджайте повербанки — як завтра вимикатимуть світло в Києві
У суботу, 29 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 00:00 до 24:00.
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Відключення світла в Києві 29 червня
Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. Ці заходи вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.
Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" дали рекомендації, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про жителів будинків, в яких опалення можливе виключно за допомогою електричної енергії.
Також ми повідомляли, що у деяких областях України можуть скасувати відключення світла. Найближчими днями визначать конкретні райони.
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