Графіки відключення світла в Києві 29 червня

Відключення світла. Фото: Shutterstock

У суботу, 29 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. Ці заходи вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 29 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" дали рекомендації, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про жителів будинків, в яких опалення можливе виключно за допомогою електричної енергії.

Також ми повідомляли, що у деяких областях України можуть скасувати відключення світла. Найближчими днями визначать конкретні райони.