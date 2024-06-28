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Заряджайте повербанки — як завтра вимикатимуть світло в Києві

28 червня 2024 23:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла в Києві 29 червня
Відключення світла. Фото: Shutterstock
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У суботу, 29 червня, в Україні будуть діяти погодинні графіки відключення світла. Планові відключення електроенергії у Києві та області відбуватимуться з 00:00 до 24:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Відключення світла в Києві 29 червня

Тривалі відключення відбуватимуться через атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру. Ці заходи вплинуть на промислових та побутових споживачів, але не торкнуться життєво важливої інфраструктури.

Інформація про відключення світла в Україні 29 червня. Фото: скриншот
Інформація про відключення світла в Україні 29 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, в НЕК "Укренерго" дали рекомендації, як підготуватися до зимових відключень електроенергії з огляду на збереження складної ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про жителів будинків, в яких опалення можливе виключно за допомогою електричної енергії.

Також ми повідомляли, що у деяких областях України можуть скасувати відключення світла. Найближчими днями визначать конкретні райони.

Київ
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Україна
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Укренерго
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світло

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