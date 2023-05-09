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Зарезал дочь и травил газом сына: подробности ужасного убийства в Киевской области

9 мая 2023 00:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зарезал дочь и травил газом сына: подробности ужасного убийства в Киевской области
Полицейские на месте происшествия в Киевской области. Фото: Главное управление Национальной полиции в Киевской области
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В полиции заявили, что в Киевской области мужчина убил свою несовершеннолетнюю дочь и издевался над сыном. Он хотел казнить свою семью вместе с собой, чтобы отомстить своей жене, которая уехала за границу. Сообщается, что во время последнего телефонного разговора супруги у них произошла ссора из-за ревности мужчины.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

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Инцидент произошел ночью 2 мая. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в кухню, где включил газовые конфорки. После чего разбудил своих детей. Дочь, которой было 16 лет, понимая всю опасность ситуации, хотела выключить плиту. Отцу это не понравилось, между ними возник конфликт, переросший в драку.

По информации нацполиции дети пытались скрыться, но мужчина сломал внутреннюю ручку входной двери, поэтому они не смогли покинуть дом. Во время потасовки подозреваемый ударил девушку кухонным ножом по лицу и в грудную клетку. Она получила колото-резаную рану с повреждением сердца, из-за этого скончалась на месте. Младший брат погибшей схватил телефон и скрылся в подвале. Он позвонил по телефону в полицию Киевщины.

"Помогите, папа убил мою сестренку", — сказал мальчик.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело девушки. В доме сильно пахло газом. На полу лежал раненый злоумышленник. Мужчина пытался совершить самоубийство и порезал себе руку. Он уже почти не дышал, однако правоохранители привели его в сознание, после чего задержали и доставили в больницу. Мальчик все это время находился в подвальном помещении.

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 УК Украины по факту умышленного убийства дочери и покушения на убийство малолетнего сына. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Все происшествия совершения преступления инсталлируются.

убийство
Кадры с места происшествия в Киевской области. Фото: Главное управление Национальной полиции в Киевской области
убийство
Кадры с места происшествия в Киевской области. Фото: Главное управление Национальной полиции в Киевской области
убийство
Кадры с места происшествия в Киевской области. Фото: Главное управление Национальной полиции в Киевской области

Напомним, что в марте этого года житель Одесской области обратился в правоохранительные органы с известием об исчезновении его сожительницы, которая имела инвалидность. Женщину объявили в розыск как пропавшую без вести. Однако в мае злоумышленник признался в своей вине перед полицией, утверждая, что он забил ее до смерти и спрятал тело на скотомогильнике за селом.

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