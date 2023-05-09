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Зарізав доньку та труїв газом сина: подробиці жахливого вбивства на Київщині

9 травня 2023 00:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Зарізав доньку та труїв газом сина: подробиці жахливого вбивства на Київщині
Поліцейські на місці події на Київщині. Фото: Головне управління Національної поліції в Київській області
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У поліція заявили, що у Київській області чоловік вбив свою неповнолітню доньку та знущався з сина. Він хотів стратити свою сімʼю разом із собою, щоб помститися своїй дружині,  яка поїхала за кордон. Повідомляється, що під час останньої телефонної розмови подружжя у них сталася сварка через ревнощі чоловіка.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Київській області.

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Зазначається, що інцидент стався уночі 2 травня. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння прийшов на кухню, де увімкнув газові конфорки. Після чого розбудив своїх дітей. Донька, якій було 16 років, розуміючи всю небезпеку ситуації, хотіла вимкнути плиту. Батькові це не сподобалося, між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

За інформацією нацполіції діти намагалися втекти, але чоловік зламав внутрішню ручку вхідних дверей, тому вони не змогли покинути будинок. Під час бійки підозрюваний вдарив дівчину кухонним ножем по обличчю та в грудну клітину. Вона отримала колото-різану рану з пошкодженням серця, через це померла на місці. Молодший брат загиблої схопив телефон та сховався у підвалі. Він зателефонував до поліції Київщини.

"Допоможіть, тато вбив мою сестричку", — сказав хлопчик.

Прибувши на місце, правоохоронці виявили тіло дівчини. У будинку сильно пахло газом. На підлозі лежав поранений зловмисник. Чоловік намагався скоїти самогубство та порізав собі руку. Він уже майже не дихав, проте правоохоронці привели його до тями, після чого затримали та доправили до лікарні. Хлопик весь цей час перебувала в підвальному приміщенні.

Наразі слідчі вже повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 КК України за фактом умисного вбивства доньки та замаху на вбивство малолітнього сина. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нині затриманий перебуває під вартою. Всі обставини скоєння злочину встановлюються.

вбивство
Кадри з місця події на Київщині. Фото: Головне управління Національної поліції в Київській області
вбивство
Кадри з місця події на Київщині. Фото: Головне управління Національної поліції в Київській області
вбивство
Кадри з місця події на Київщині. Фото: Головне управління Національної поліції в Київській області

Нагадаємо, що у березні цього року мешканець Одеської області звернувся до правоохоронних органів зі звісткою про зникнення його співмешканки, яка мала інвалідність. Жінку оголосили в розшук як зниклу безвісти. Проте у травні зловмисник зізнався у своїй вині перед поліцією, стверджуючи, що він забив її на смерть і сховав тіло на скотомогильнику за селом.

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