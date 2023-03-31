Зарабатывал на гуманитарке для ВСУ: в Киеве псевдоволонтеру сообщено о подозрении

Псевдоволонтеру сообщено о подозрении

Киевские правоохранители разоблачили псевдоволонтера, который получал гуманитарную помощь из Франции и распоряжался ею по собственному усмотрению. В общей сложности подозреваемый незаконно завладел средствами на общую сумму более 380 тыс. грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Как псевдоволонтер получал гуманитарную помощь

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину злоумышленник через соцсеть познакомился с основателем благотворительного фонда, который проживает во Франции и согласился покупать и поставлять в Украину вещи и амуницию для нужд ВСУ (бронепластины, плитоноски, шлемы, рюкзаки).



Представляясь волонтером, подозреваемый попросил помощи в приобретении военной амуниции для ВСУ, которой в то время не было в наличии на территории Украины или она продавалась значительно дороже, чем за пределами Украины.



Для того, чтобы присвоить всю гуманитарную помощь злоумышленник подделывал платежные квитанции, а присланными благотворителем вещами и амуницией распоряжался по собственному усмотрению.

Сколько средств незаконно присвоил подозреваемый

В течение марта-апреля 2022 подозреваемый завладел гуманитарной помощью и денежными средствами на общую сумму более 380 тыс. грн.

Обыски у злоумышленника

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, поддельные квитанции на денежные переводы, денежные средства, банковские карты, бронежилет, охотничий карабин и патроны.

Какое наказание грозит псевдоволонтеру

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 28-летнему уроженцу из г. Луганска, который путем обмана завладел денежными средствами и гуманитарной помощью для ВСУ на общую сумму более 380 тыс. грн (ч.ч.1,2,3 ст. .190 УК Украины).

Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказывал, как будут бороться с кражей гуманитарки.

Он отметил, что гуманитарные грузы должны въезжать по запросу воинской части, администрации или волонтерской организации. В дальнейшем нужно проконтролировать то, действительно ли к ним поехал груз.

Фото: Киевская городская прокуратура