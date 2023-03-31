Заробляв на гуманітарці для ЗСУ: у Києві псевдоволонтеру повідомлено про підозру

Псевдоволонтеру повідомлено про підозру

Київські правоохоронці викрили псевдоволонтера, який отримував гуманітарну допомогу з Франції та розпоряджався нею на власний розсуд. Загалом підозрюваний незаконно заволодів коштами на загальну суму понад 380 тис. грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Як псевдоволонтер діставав гуманітарну допомогу

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зловмисник через соцмережу познайомився із засновником благодійного фонду, який мешкає у Франції та мав згоду купляти та поставляти в Україну речі та амуніцію для потреб ЗСУ (бронепластини, плитоноски, шоломи, рюкзаки, берци, аптечки тощо).



Представляючись волонтером, підозрюваний попросив допомогу в придбанні військової амуніції для ЗСУ, якої на той час не було в наявності на території України або вона продавалася значно дорожче, ніж за межами України.



Для того, аби присвоїти всю гуманітарну допомогу зловмисник підроблював платіжні квитанції, а надісланими благодійником речами та амуніцією розпоряджався на власний розсуд.

Скільки коштів незаконно привласнив підозрюваний

Протягом березня-квітня 2022 року підозрюваний заволодів гуманітарною допомогою та грошовими коштами на загальну суму понад 380 тис. грн.

Обшуки у зловмисника

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, підроблені квитанції на грошові перекази, грошові кошти, банківські картки, бронежилет, мисливський карабін та патрони.

Яке покарання загрожує псевдоволонтеру

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 28-річному уродженцю з м. Луганськ, який шляхом обману заволодів грошовими коштами та гуманітарною допомогою для ЗСУ на загальну суму понад 380 тис. грн (ч.ч.1,2,3 ст.190 КК України).

Слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповідав, як боротимуться з розкраданням гуманітарки.

Він зазначив, що гуманітарні вантажі мають в'їжджати за запитом військової частини, адміністрацію або волонтерської організації. Надалі потрібно проконтролювати те, чи справді до них поїхав вантаж.

Фото: Київська міська прокуратура