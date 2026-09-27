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Главная Киев Защита государства и поддержка ВСУ: Ткаченко о приоритетах работы

Защита государства и поддержка ВСУ: Ткаченко о приоритетах работы

Ua ru
27 сентября 2026 00:37
Эксклюзив
Ткаченко определил приоритеты работы ОВА
Начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко. Фото: Киевская ОВА

По мнению начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко, ситуация с безопасностью на Киевщине нуждается в доработке. Необходимо уделять больше внимания вопросам защиты, а также больше заботиться о ветеранах, в частности развивать реабилитационные пространства.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко.

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Приоритетные направления работы ОВА

По словам главы ОВА, приоритетных направлений немного.

"Работа и задача руководителя и главы как раз заключается в том, чтобы приоритизировать именно те направления, которые он считает сегодня актуальными и важными... Это защита нашего государства и поддержка Сил обороны и военных ветеранов. Все остальное, мне кажется, второстепенно", — заявил Ткаченко.

Как информировал Новини.LIVE, Тимур Ткаченко заявил, что Киевщина страдает от российских атак не меньше, чем прифронтовые регионы. Область терпит существенные убытки. Общая их сумма достигает миллиардов.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ОВА сообщал, что РФ начала более интенсивные атаки на Киевскую область. В частности, враг применяет реактивные беспилотники. В результате обстрела в ночь на 25 сентября пострадали складские, производственные и коммерческие объекты в трех районах области.

Также Новини.LIVE писал, что глава ОВА Тимур Ткаченко недоволен темпами строительства укрытий в Киевской области. Прежде всего необходимо достроить бомбоубежища, работа над обустройством которых уже ведется. Речь идет о десятках объектов.

ветераны война в Украине военнослужащие Силы обороны Украины Тимур Ткаченко
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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