Ткаченко определил приоритеты работы ОВА

Защита государства и поддержка ВСУ: Ткаченко о приоритетах работы
По мнению начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко, ситуация с безопасностью на Киевщине нуждается в доработке. Необходимо уделять больше внимания вопросам защиты, а также больше заботиться о ветеранах, в частности развивать реабилитационные пространства.
Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирик сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко.
Приоритетные направления работы ОВА
По словам главы ОВА, приоритетных направлений немного.
"Работа и задача руководителя и главы как раз заключается в том, чтобы приоритизировать именно те направления, которые он считает сегодня актуальными и важными... Это защита нашего государства и поддержка Сил обороны и военных ветеранов. Все остальное, мне кажется, второстепенно", — заявил Ткаченко.
Как информировал Новини.LIVE, Тимур Ткаченко заявил, что Киевщина страдает от российских атак не меньше, чем прифронтовые регионы. Область терпит существенные убытки. Общая их сумма достигает миллиардов.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ОВА сообщал, что РФ начала более интенсивные атаки на Киевскую область. В частности, враг применяет реактивные беспилотники. В результате обстрела в ночь на 25 сентября пострадали складские, производственные и коммерческие объекты в трех районах области.
Также Новини.LIVE писал, что глава ОВА Тимур Ткаченко недоволен темпами строительства укрытий в Киевской области. Прежде всего необходимо достроить бомбоубежища, работа над обустройством которых уже ведется. Речь идет о десятках объектов.