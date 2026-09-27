Ткаченко визначився із пріоритетами роботи ОВА

Начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Фото: Київська ОВА

На думку начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка, безпекова ситуація на Київщині потребує допрацювання. Зокрема, необхідно приділяти більше уваги питанням захисту, а також - більше дбати про ветеранів, а саме розвивати реабілітаційні простори.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

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Пріоритетні напрямки роботи ОВА

За словами очільника ОВА, пріоритетних напрямків небагато.

"Робота і задача керівника і очільника якраз заключається в тому, щоб пріоритизувати саме ті напрямки, які він вважає сьогодні актуальними та важливими... Це захист нашої держави та підтримка Сил оборони та військових ветеранів. Усе інше, мені здається, другорядним", — заявив Ткаченко.

Як інформував Новини.LIVE, Тимур Ткаченко заявив, що Київщина потерпає від російських атак не менше, ніж прифронтові регіони. Область зазнає суттєвих збитків. Загальна їхня сума сягає мільярдів.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Київської ОВА повідомляв, що РФ почала більш посилено атакувати Київщину. Зокрема, ворог застосовує реактивні безпілотники. Унаслідок обстрілу в ніч проти 25 вересня постраждали складські, виробничі та комерційні об’єкти у трьох районах області.

Також Новини.LIVE писав, що очільник ОВА Тимур Ткаченко невдоволений темпами будівництва укриттів на Київщині. Насамперед треба добудувати бомбосховища, робота над облаштуванням яких уже триває. Йдеться про десятки об'єктів.