Военнослужащий ВСУ изучает карты воздушных тревог. Фото: Сергей Бескрестнов

Киев защитили от дистанционно управляемых реактивных беспилотников с помощью специального «купола» радиоэлектронной борьбы. Уникальная операция, которая заставила россиян приостановить атаки и модернизировать дроны, была осуществлена всего за несколько недель под личным контролем главы государства.

Об этом сообщил советник президента Сергей «Флеш» Бескрестнов, передает Новини.LIVE.

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Ответ ВСУ на "войну мостов" и угрозу управляемых дронов

Помимо привычных линий фронта, Украина ведет напряженную «войну мостов», которая требует проведения беспрецедентных защитных мер. Об одной из таких масштабных специальных операций рассказал советник президента Сергей «Флеш» Бескрестнов.

По его словам, украинские специалисты уже успешно развернули над Киевом своеобразный защитный "купол", основанный на системах радиоэлектронной борьбы. Главной мишенью этой сети помех стали российские реактивные «шахиды», которые враг пытался наводить на цели с помощью дистанционного управления.

Как работает схема защиты от дронов. Фото: Сергей Бескрестнов

Россияне активно использовали технологию MESH-радиосвязи. Модем был установлен на беспилотнике и позволял российскому оператору непосредственно с территории РФ на расстоянии искать объекты для удара и корректировать полет. Поэтому главной задачей украинской защиты было создание сплошной зоны, которая бы мешала этой радиосвязи и отрезала дрон от центра управления.

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Огромный объем работ по всему Киеву удалось выполнить всего за несколько недель. Речь шла об обустройстве многих сотен локаций с соответствующим оборудованием и антеннами в разных районах города.

К процессу привлекли всех основных производителей средств РЭБ. Предприятия работали в круглосуточном режиме, чтобы оперативно изготавливать и сразу монтировать необходимые защитные устройства на объектах.

"Задачи были масштабными и амбициозными — за несколько недель выполнить большой объем работ по всему городу. К процессу были привлечены все основные производители средств РЭБ, которые круглосуточно изготавливали и монтировали оборудование. Над операцией работали Генштаб, Министерство обороны, МВД, СНБО, ОП, другие подразделения ВСУ. Операция находилась под постоянным контролем Президента", — рассказал Сергей Бескрестнов.

Такие быстрые и слаженные действия принесли ощутимый результат на поле боя. Как отмечает советник президента, развернутая система РЭБ сорвала планы россиян.

"Эта операция заставила противника сделать паузу, модернизировать "Шахеды", искать другие решения", — подчеркнул Сергей Бескрестнов.

Новини.LIVE сообщали, что Россия существенно изменила тактику и характеристики ударных беспилотников, затрудняя работу украинской авиации. Как отметил советник по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов ("Флеш"), новые дроны "Герань-5" теперь способны разгоняться до 1000 км/ч.

В то же время с реактивными "Геранями-4" силы ПВО уже научились работать. Так, за последние три месяца средняя результативность их сбивания держится на уровне 60%, а во время отдельных налетов достигает и 80%.

Несмотря на это, россияне постоянно меняют тактику атаки, чтобы измотать средства ПВО в Украине. Они пытаются перегрузить авиацию, разбивая дроны на мелкие группы и направляя их хаотичными курсами, из-за чего пилотам истребителей F-16 приходится расходовать топливо на длительные перелеты ради единичных целей.

На фоне этих угроз европейские союзники ищут способы срочно усилить защиту украинских городов. Великобритания и Германия готовят совместный план поставок систем ПВО, чтобы утвердить его на встрече «Рамштайн» в Брюсселе. Поставки американских комплексов Patriot сейчас находятся в остром дефиците.