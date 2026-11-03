Військовослужбовець ЗСУ дивиться на карти повітряних тривог. Фото: Сергій Бескрестнов

Київ убезпечили від дистанційно керованих реактивних безпілотників спеціальним "куполом" радіоелектронної боротьби. Унікальну операцію, яка змусила росіян призупинити атаки та модернізувати дрони, реалізували лише за кілька тижнів під особистим контролем глави держави.

Про це повідомив радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає Новини.LIVE.

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Відповідь ЗСУ на "війну міст" та загрозу керованих дронів

Окрім звичних ліній фронту, Україна веде напружену "війну міст", яка вимагає проведення безпрецедентних захисних заходів. Про одну з таких масштабних спеціальних операцій розповів радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, українські фахівці вже успішно розгорнули над Києвом своєрідний захисний "купол", що базується на системах радіоелектронної боротьби. Головною мішенню цієї мережі перешкод стали російські реактивні "шахеди", які ворог намагався скеровувати на цілі за допомогою дистанційного керування.

Як працює схема захисту від дронів. Фото: Сергій Бескрестнов

Росіяни активно використовували технологію МЕШ-радіозв'язку. Модем був встановлений на безпілотнику і дозволяв російському оператору безпосередньо з території РФ на відстані шукати об'єкти для удару та коригувати політ. Тому ноловним завданням українського захисту було створення суцільної зони, яка б заважала цьому радіозв'язку і відрізала дрон від центру управління.

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Величезний обсяг робіт по всьому Києву вдалося виконати всього за кілька тижнів. Йшлося про облаштування багатьох сотень локацій із відповідним обладнанням та антенами у різних районах міста.

До процесу залучили всіх основних виробників засобів РЕБ. Підприємства працювали в цілодобовому режимі, щоб оперативно виготовляти та одразу монтувати необхідні захисні пристрої на об'єктах.

"Завдання були масштабними й амбітними — за кілька тижнів зробити великий обсяг робіт по всьому місту. У процес були залучені всі основні виробники засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та монтували обладнання. Над операцією працювали Генштаб, Міністерство оборони, МВС, РНБО, ОП, інші підрозділи ЗСУ. Операція перебувала під постійним контролем Президента", — розповів Сергій Бескрестнов.

Такі швидкі та злагоджені дії принесли відчутний результат на полі бою. Як зазначає радник президента, розгорнута система РЕБ зламала плани росіян.

"Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати "Шахеди", шукати інші рішення", — наголосив Сергій Бескрестнов.

Новини.LIVE інформували, що Росія суттєво змінила тактику та характеристики ударних безпілотників, ускладнюючи роботу українського неба. Як зазначив радник з оборонних технологій Сергій Бескрестнов ("Флеш"), нові дрони "Герань-5" тепер здатні розганятися до 1000 км/год.

Водночас по реактивних "Геранях-4" сили ППО вже навчилися працювати. Так за останні три місяці середня результативність їх збиття тримається на рівні 60%, а під час окремих нальотів сягає й 80%.

Попри це, росіяни постійно міняють тактики атаки, щоб виснажити засоби ППО в Україні. Вони намагаються перевантажити авіацію, розбиваючи дрони на дрібні групи та спрямовуючи їх хаотичними курсами, через що пілотам винищувачів F-16 доводиться випалювати пальне на довгі перельоти заради поодиноких цілей.

На тлі цих загроз європейські союзники шукають, як терміново посилити захист українських міст. Велика Британія та Німеччина готують спільний план постачання систем ППО, щоб затвердити його на зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі. Поставки американських комплексів Patriot зараз перебувають у гострому дефіциті.