Госсекретарь Ричард Верма прибыл в Киев. Фото: скриншот

Посол США в Киеве Бриджит Бринк встретила Ричарда Верму. Фото: скриншот

В Киев прибыл заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Ричард Верма. Он проведет переговоры по экономическому восстановлению Украины.

Об этом на своей странице в соцсети X сообщила посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк.

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Заместитель Госсекретаря США в Киеве

"Рада снова приветствовать в Киеве заместителя госсекретаря США Ричарда Верму!" — написала Бринк.

Посол отметила, что Верма прибыл в украинскую столицу вместе с представителями частного сектора из трех компаний. Они обсудят поддержку Соединенными Штатами восстановления экономики Украины.

Бринк также отметила, что в Киев прибыли представители компании Aon, специализирующейся на консультациях в сфере страхования, а также компании Jacobs Solutions, предоставляющей профессиональные технические услуги. Также в Киев прибыли представители компании Day & Zimmermann, специализирующейся на строительстве, проектировании и производстве боеприпасов.