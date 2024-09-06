Госсекретарь Ричард Верма прибыл в Киев. Фото: скриншот

Заместитель госсекретаря США Ричард Верма прибыл в Киев — цель визита
В Киев прибыл заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Ричард Верма. Он проведет переговоры по экономическому восстановлению Украины.
Об этом на своей странице в соцсети X сообщила посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк.
Заместитель Госсекретаря США в Киеве
"Рада снова приветствовать в Киеве заместителя госсекретаря США Ричарда Верму!" — написала Бринк.
Посол отметила, что Верма прибыл в украинскую столицу вместе с представителями частного сектора из трех компаний. Они обсудят поддержку Соединенными Штатами восстановления экономики Украины.
Бринк также отметила, что в Киев прибыли представители компании Aon, специализирующейся на консультациях в сфере страхования, а также компании Jacobs Solutions, предоставляющей профессиональные технические услуги. Также в Киев прибыли представители компании Day & Zimmermann, специализирующейся на строительстве, проектировании и производстве боеприпасов.
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