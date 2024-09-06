Держсекретар Річард Верма прибув до Києва. Фото: скриншот

Посол США у Києві Бріджит Брінк зустріла Річарда Верму. Фото: скриншот

До Києва прибув заступник державного секретаря Сполучених Штатів Річард Верма. Він проведе переговори щодо економічного відновлення України.

Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомила посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк.

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Заступник Держсекретаря США у Києві

"Рада знову вітати у Києві заступника держсекретаря США Річарда Верму!" — написала Брінк.

Пані посол зазначила, що Верма прибув до української столиці разом із представниками приватного сектора з трьох компаній. Вони обговорять підтримку Сполученими Штатами відновлення економіки України.

Брінк також зазначила, що до Києва прибули представники компанії Aon, яка спеціалізується на консультаціях у сфері страхування, а також компанії Jacobs Solutions, яка надає професійні технічні послуги. Також до Києва прибули представники компанії Day & Zimmermann, яка спеціалізується на будівництві, проєктуванні та виробництві боєприпасів.