Держсекретар Річард Верма прибув до Києва. Фото: скриншот

Заступник держсекретаря США Річард Верма прибув до Києва — мета візиту
До Києва прибув заступник державного секретаря Сполучених Штатів Річард Верма. Він проведе переговори щодо економічного відновлення України.
Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомила посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк.
Заступник Держсекретаря США у Києві
"Рада знову вітати у Києві заступника держсекретаря США Річарда Верму!" — написала Брінк.
Пані посол зазначила, що Верма прибув до української столиці разом із представниками приватного сектора з трьох компаній. Вони обговорять підтримку Сполученими Штатами відновлення економіки України.
Брінк також зазначила, що до Києва прибули представники компанії Aon, яка спеціалізується на консультаціях у сфері страхування, а також компанії Jacobs Solutions, яка надає професійні технічні послуги. Також до Києва прибули представники компанії Day & Zimmermann, яка спеціалізується на будівництві, проєктуванні та виробництві боєприпасів.
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