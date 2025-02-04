Сколько дорог в Украине нуждаются в ремонте — в ОП ответили

Ремонт дороги. Фото: КГГА

Заместитель руководителя Офиса Президента Виктор Микита объяснил, сколько дорог в Украине нуждаются в капитальном ремонте. По его словам, речь идет о почти половине.

Об этом Виктор Микита сообщил в интервью Forbes.

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Ремонт дорог в Украине

Микита отметил, что около 40% дорог в Украине нуждаются в капитальном ремонте. По его словам, глава Минразвития ставит вопрос увеличить субвенции.

"Но это будут оперативные решения, зависящие от ситуации, наполнения бюджета, расходов на оборону, событий на фронте", — добавил заместитель Ермака.

Напомним, чиновницу ДЭУ Святошинского района Киева подозревают в переплате 600 тыс. грн за асфальтобетон.

Также Одесский горсовет направит 100 млн грн на ремонт дорог и тротуаров в 2025 году. Однако речь идет лишь о завершении прошлогодних проектов.