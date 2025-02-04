Скільки доріг в Україні потребують ремонту — в ОП відповіли

Заступник Єрмака відповів, скільки доріг потребують капремонту
Заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита пояснив, скільки доріг в Україні потребують капітального ремонту. За його словами, йдеться про майже половину.
Про це Віктор Микита повідомив в інтервʼю Forbes.
Ремонт доріг в Україні
Микита наголосив, що близько 40% доріг в Україні потребують капітального ремонту. За його словами, очільник Мінрозвитку ставить питання збільшити субвенції.
"Але це будуть оперативні рішення, що залежать від ситуації, наповнення бюджету, витрат на оборону, подій на фронті", — додав заступник Єрмака.
Нагадаємо, посадовицю ШЕУ Святошинського району Києва підозрюють у переплаті 600 тис. грн за асфальтобетон.
Також Одеська міськрада спрямує 100 млн грн на ремонт доріг і тротуарів у 2025 році. Однак йдеться лише про завершення торішніх проєктів.
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