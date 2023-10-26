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Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах на сегодня

26 октября 2023 07:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пробки на въезд в Киев 26 октября — какая ситуация на дорогах
Украинские военные на блокпосту. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на утро четверга, 26 октября, на въезде в Киев не зафиксированы сильные массовые автомобильные пробки. Небольшие очереди из автомобилей возможны только, если ехать из Вишневого.

Об этом сообщает корреспондент Новини LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 26 октября

По состоянию на 26 октября на въездах в столицу Украины не зафиксированы сильные пробки. Пока совсем незначительные очереди из автомобилей есть со стороны Вишневого на улице Набережной. Однако водителям не придется слишком долго ждать, чтобы заехать в Киев и передвигаться по городу, поскольку пробки связаны с часом пик, когда все едут на работу.

пробки на въезд в Киев 26 октября
Пробки на въезд в Киев 26 октября. Фото: Google Maps

Если же ехать в столицу со стороны Чабанов и Броваров, то пробок не зафиксировано. Водители могут попасть в автомобильные очереди уже в самом городе.

пробки на въезд в Киев 26 октября
Пробки на въезд в Киев 26 октября. Фото: Google Maps
пробки на въезд в Киев 26 октября
Пробки на въезд в Киев 26 октября. Фото: Google Maps

Одной из главных причин пробок на въезде в столицу является расположение блокпостов вокруг города. Из-за этого автомобили иногда долго не могут попасть в Киев, а в час пик колонна из автомобилей может растянуться на километры. Однако последние несколько недель таких пробок не зафиксировано.

Напомним, недавно в Госпогранслужбе рассказали, сколько людей покидает Украину каждый день. С наступлением осени пассажирский поток снизился и теперь за границу едет около 80-85 тысяч человек, на выходные показатель увеличивается до 105 тысяч.

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