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Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах на сьогодні

26 жовтня 2023 07:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Затори на в'їзд до Києва 26 жовтня — яка ситуація на дорогах
Українські військові на блокпосту. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на ранок четверга, 26 жовтня, на в'їзді до Києва не зафіксовано сильних масових автомобільних заторів. Невеликі черги з автівок можливі лише, якщо їхати з Вишневого.

Про це повідомляє кореспондент Новини LIVE.

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Затори на в'їзд у Київ 26 жовтня

Станом на 26 жовтня на в'їздах до столиці України не зафіксовано сильних заторів. Наразі зовсім незначні черги з автомобілів є з боку Вишневого на вулиці Набережній. Однак водіям не доведеться надто довго чекати, аби заїхати в Київ та пересуватись містом, оскільки затори пов'язані з годиною пік, коли всі їдуть на роботу. 

затори на в'їзд у Київ 26 жовтня
Затори на в'їзд у Київ 26 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо ж їхати до столиці з боку Чабанів та Броварів, то заторів не зафіксовано. Водії можуть потрапити в автомобільні черги вже у самому місті. 

затори на в'їзд у Київ 26 жовтня
Затори на в'їзд у Київ 26 жовтня. Фото: Google Maps
затори на в'їзд у Київ 26 жовтня
Затори на в'їзд у Київ 26 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розташування блокпостів навколо міста. Через це автомобілі інколи довго не можуть потрапити до Києва, а під час години пік колона з автівок може розтягнутися на кілометри. Однак останні кілька тижнів таких заторів не зафіксовано.

Нагадаємо, нещодавно у Держприкордонслужбі розповіли, скільки людей залишає Україну кожного дня. З настанням осені пасажирський потік зменшився і тепер за кордон їде близько 80-85 тисяч осіб, на вихідні показник збільшується до 105 тисяч. 

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