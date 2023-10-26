Затори на в'їзд до Києва 26 жовтня — яка ситуація на дорогах

Українські військові на блокпосту. Фото: google.com

Станом на ранок четверга, 26 жовтня, на в'їзді до Києва не зафіксовано сильних масових автомобільних заторів. Невеликі черги з автівок можливі лише, якщо їхати з Вишневого.

Про це повідомляє кореспондент Новини LIVE.

Читайте також:

Затори на в'їзд у Київ 26 жовтня

Станом на 26 жовтня на в'їздах до столиці України не зафіксовано сильних заторів. Наразі зовсім незначні черги з автомобілів є з боку Вишневого на вулиці Набережній. Однак водіям не доведеться надто довго чекати, аби заїхати в Київ та пересуватись містом, оскільки затори пов'язані з годиною пік, коли всі їдуть на роботу.

Затори на в'їзд у Київ 26 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо ж їхати до столиці з боку Чабанів та Броварів, то заторів не зафіксовано. Водії можуть потрапити в автомобільні черги вже у самому місті.

Затори на в'їзд у Київ 26 жовтня. Фото: Google Maps

Затори на в'їзд у Київ 26 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розташування блокпостів навколо міста. Через це автомобілі інколи довго не можуть потрапити до Києва, а під час години пік колона з автівок може розтягнутися на кілометри. Однак останні кілька тижнів таких заторів не зафіксовано.

Нагадаємо, нещодавно у Держприкордонслужбі розповіли, скільки людей залишає Україну кожного дня. З настанням осені пасажирський потік зменшився і тепер за кордон їде близько 80-85 тисяч осіб, на вихідні показник збільшується до 105 тисяч.