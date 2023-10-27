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Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня

27 октября 2023 07:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пробки на въезде в Киев 27 октября - какая ситуация на дорогах
Проверка документов. Фото: facebook.com/DPSUkraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По состоянию на утро пятницы, 27 октября, при въезде в Киев большие пробки отсутствуют. Возможные небольшие задержки для автомобилистов, движущихся из Вишневого и Чабанов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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Пробки на въезд в Киев 27 октября

По состоянию на 25 октября при въезде в Киев больших пробок не наблюдается. Есть лишь небольшие затруднения в движении на улице Кирова со стороны Чабанов и на Голосеевском проспекте в Киеве. Но водителям не потребуется много времени, чтобы попасть в город и двигаться по его улицам.

Пробки на въезд в Киев 27 октября
Пробки на въезд в Киев 27 октября. Фото: Google Maps

Если ехать из Вишневого, водителям придется немного постоять на улице Соборная и на Большой Окружной. Также есть затруднения в движении на улице Леся Курбаса.

Пробки на въезд в Киев 27 октября
Пробки на въезд в Киев 27 октября. Фото: Google Maps

Со стороны Броваров пробки не зафиксированы. По состоянию на 7:32 водители могут спокойно въехать в столицу и проехать по Броварскому проспекту.

Пробки на въезд в Киев 27 октября
Пробки на въезд в Киев 27 октября. Фото: Google Maps

Стоит отметить, что одна из основных причин пробок при въезде в столицу — наличие блокпостов вокруг Киева. Из-за них машины порой долго задерживаются на подходах к городу, и в часы пик длина пробок может достигать нескольких километров. Тем не менее за последние пару недель подобные пробки не наблюдались.

Напомним, что с января текущего года пограничники не пропустили на государственной границе более 2 тысяч чиновников. Все потому, что они пытались уехать не по тем условиям, которые определены правилами пересечения границы.

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