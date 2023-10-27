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Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні

27 жовтня 2023 07:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Затори на в'їзді до Києва 27 жовтня – яка ситуація на дорогах
Перевірка документів. Фото: facebook.com/DPSUkraine
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Станом на ранок п'ятниці, 27 жовтня, при в'їзді до Києва великих заторів немає. Можливі невеликі затримки для автомобілістів, що рухаються з Вишневого та Чабанів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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Затори на в'їзд до Києва 27 жовтня

Станом на 25 жовтня при в'їзді до Києва великих заторів не спостерігається. Є лише невеликі труднощі у русі на вулиці Кірова з боку Чабанів та на Голосіївському проспекті у Києві. Але водіям не потрібно багато часу, щоб потрапити до міста і рухатися його вулицями.

Пробки на в'їзд до Києва 27 жовтня
Затори на в'їзд до Києва 27 жовтня. Фото: Google Maps

Якщо їхати з Вишневого, водіям доведеться трохи постояти на вулиці Соборній та на Великій Окружній. Також є труднощі у русі на вулиці Леся Курбаса.

Пробки на в'їзд до Києва 27 жовтня
Затори на в'їзд до Києва 27 жовтня. Фото: Google Maps

З боку Броварів затори не зафіксовані. Станом на 7:32 водії можуть спокійно в'їхати до столиці та проїхати Броварським проспектом.

Пробки на в'їзд до Києва 27 жовтня
Затори на в'їзд до Києва 27 жовтня. Фото: Google Maps

Варто зазначити, що однією з основних причин заторів при в'їзді до столиці є наявність блокпостів навколо Києва. Через них машини часом довго затримуються на підходах до міста, і в години пік довжина заторів може досягати кількох кілометрів. Проте за останні кілька тижнів подібні пробки не спостерігалися.

Нагадаємо, що з січня поточного року прикордонники не пропустили на державному кордоні понад 2 тисячі чиновників. Все тому, що вони намагалися виїхати не за умовами, визначеними правилами перетину кордону.

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