Затори на в'їзді до Києва 27 жовтня – яка ситуація на дорогах

Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні
Станом на ранок п'ятниці, 27 жовтня, при в'їзді до Києва великих заторів немає. Можливі невеликі затримки для автомобілістів, що рухаються з Вишневого та Чабанів.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE
Затори на в'їзд до Києва 27 жовтня
Станом на 25 жовтня при в'їзді до Києва великих заторів не спостерігається. Є лише невеликі труднощі у русі на вулиці Кірова з боку Чабанів та на Голосіївському проспекті у Києві. Але водіям не потрібно багато часу, щоб потрапити до міста і рухатися його вулицями.
Якщо їхати з Вишневого, водіям доведеться трохи постояти на вулиці Соборній та на Великій Окружній. Також є труднощі у русі на вулиці Леся Курбаса.
З боку Броварів затори не зафіксовані. Станом на 7:32 водії можуть спокійно в'їхати до столиці та проїхати Броварським проспектом.
Варто зазначити, що однією з основних причин заторів при в'їзді до столиці є наявність блокпостів навколо Києва. Через них машини часом довго затримуються на підходах до міста, і в години пік довжина заторів може досягати кількох кілометрів. Проте за останні кілька тижнів подібні пробки не спостерігалися.
Нагадаємо, що з січня поточного року прикордонники не пропустили на державному кордоні понад 2 тисячі чиновників. Все тому, що вони намагалися виїхати не за умовами, визначеними правилами перетину кордону.
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