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Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня

5 ноября 2023 07:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня
Проверка документов на дороге. Фото: google
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Утром 5 ноября на въезде в Киев не были зафиксированы автомобильные пробки. Впрочем, ремонтные работы на дороге могут привести к появлению пробок со стороны Ирпеня.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев 5 ноября

По состоянию на утро больших скоплений автомобилей на въезде в столицу Украины не зафиксировано. Ремонтные работы в нескольких местах дороги со стороны Ирпеня могут привести к пробкам после оживления дорожного движения в течение дня.

пробки
Ремонтные работы со стороны Ирпеня. Фото: скриншот

Также незначительные скопления машин можно увидеть со стороны Броваров, однако это не затрудняет въезд в Киев.

пробки
Незначительные скопления автомобилей возле Бороваров. Фото: скриншот

Отметим, что одной из главных причин пробок на въезде в Киев является наличие блокпостов вокруг города. Поэтому автомобили иногда долго не могут въехать в столицу. Однако за последние несколько недель такие пробки не были зафиксированы.

Напомним, после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, учреждения и организации и граждане-владельцы автомобилей или других транспортных средств должны подавать в ТЦК данные об их наличии. Мы рассказали, какую информацию нужно подавать в военкомат .

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