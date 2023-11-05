Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні

Перевірка документів на дорозі. Фото: google

Вранці 5 листопада на в'їзді до Києва не було зафіксовано автомобільних заторів. Втім, ремонтні роботи на дорозі можуть призвести до появи заторів з боку Ірпеня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Станом на ранок великих скупчень автомобілів на в'їзді до столиці України не зафіксовано. Ремонтні роботи в кількох місцях дороги з боку Ірпеня можуть призвести до заторів після пожвавлення дорожнього руху протягом дня.

Ремонтні роботи з боку Ірпеня. Фото: скриншот

Також незначні скупчення машин можна побачити з боку Броварів, проте це не ускладнює в'їзду до Києва.

Незначні скупчення автомобілів біля Бороварів. Фото: скриншот

Зазначимо, що однією з головних причин заторів на в'їзді до Києва є наявність блокпостів навколо міста. Через це автівки інколи довго не можуть в'їхати до столиці. Проте за останні декілька тижнів таких заторів не було зафіксовано.

Нагадаємо, після того як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, установи та організації та громадяни-власники автомобілів або інших транспортних засобів повинні подавати до ТЦК дані щодо їхньої наявності. Ми розповіли, яку інформацію потрібно подавати до військкомату.