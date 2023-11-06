Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня

Пробки на въезд в Киев. Фото: Новини.LIVE

Утром 6 ноября на въезде в Киев зафиксированы автомобильные пробки. Они сформировались на путях со стороны Ирпеня, Броваров и Новых Петровцев.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев 6 ноября

Со стороны Новых Петровцев зафиксировано скопление автомобилей на въезде в Киев. Также пробка на этом пути находится в пределах самой столицы.

Карта въезда в Киев со стороны Новых Петровцев. Фото: скриншот

Значительная пробка зафиксирована под Ирпенем. Движение транспорта временно перекрыто.

Карта въезда в Киев со стороны Ирпеня. Фото: скриншот

Также значительные скопления машин и пробки были замечены со стороны Броваров. Это обусловлено ремонтными работами на этом пути.

Карта въезда в Киев со стороны Броваров. Фото: скриншот

Отметим, что одной из главных причин пробок на въезде в Киев является наличие блокпостов вокруг города. Поэтому автомобили иногда долго не могут въехать в столицу. Однако за последние несколько недель такие пробки не были зафиксированы.

Напомним, после того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, учреждения, организации и граждане-владельцы автомобилей или других транспортных средств должны подавать в ТЦК данные об их наличии. Мы рассказали, какую информацию нужно подавать в военкомат.