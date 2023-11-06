Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня
Утром 6 ноября на въезде в Киев зафиксированы автомобильные пробки. Они сформировались на путях со стороны Ирпеня, Броваров и Новых Петровцев.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Пробки на въезде в Киев 6 ноября
Со стороны Новых Петровцев зафиксировано скопление автомобилей на въезде в Киев. Также пробка на этом пути находится в пределах самой столицы.
Значительная пробка зафиксирована под Ирпенем. Движение транспорта временно перекрыто.
Также значительные скопления машин и пробки были замечены со стороны Броваров. Это обусловлено ремонтными работами на этом пути.
Отметим, что одной из главных причин пробок на въезде в Киев является наличие блокпостов вокруг города. Поэтому автомобили иногда долго не могут въехать в столицу. Однако за последние несколько недель такие пробки не были зафиксированы.
Напомним, после того как Россия начала полномасштабную войну против Украины, учреждения, организации и граждане-владельцы автомобилей или других транспортных средств должны подавать в ТЦК данные об их наличии. Мы рассказали, какую информацию нужно подавать в военкомат.
Читайте Новини.LIVE!