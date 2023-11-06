Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні
Вранці 6 листопада на в'їзді до Києва зафіксовано автомобільні затори. Вони сформувалися на шляхах з боку Ірпеня, Броварів і Нових Петрівців.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Затори на в'їзді до Києва 6 листопада
З боку Нових Петрівців зафіксовано скупчення автомобілів на в'їзді до Києва. Також затор на цьому шляху є в межах самої столиці.
Значний затор зафіксовано під Ірпінем. Рух транспорту тимчасово перекрито.
Також значні скупчення машин і затори було помічено з боку Броварів. Це зумовлено ремонтними роботами на цьому шляху.
Зазначимо, що однією з головних причин заторів на в'їзді до Києва є наявність блокпостів навколо міста. Через це автівки інколи довго не можуть в'їхати до столиці. Проте за останні декілька тижнів таких заторів не було зафіксовано.
Нагадаємо, після того як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, установи, організації та громадяни-власники автомобілів або інших транспортних засобів повинні подавати до ТЦК дані щодо їхньої наявності. Ми розповіли, яку інформацію потрібно подавати до військкомату.
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