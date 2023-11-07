Пробки на въезде в Киев 7 ноября — какая ситуация на дорогах

Проверка документов на дороге. Фото: google

По состоянию на утро 7 ноября не зафиксированы автомобильные пробки. Впрочем, ремонтные работы на дороге могут привести к появлению пробок со стороны Чабанов и Броваров.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев 7 ноября

По состоянию на сегодняшнее утро больших скоплений автомобилей на въезде в столицу Украины не зафиксировано. Ремонтные работы в нескольких местах дороги со стороны Чабанов и Броваров могут привести к пробкам после оживления дорожного движения в течение дня.

Пробки на въезде в Киев 7 ноября. Фото: Google Maps

Пробки на въезде в Киев 7 ноября. Фото: Google Maps

Из направления Новых Петровцев очередей тоже нет. В общем, в настоящее время в Киев можно добраться без пробок почти по всем направлениям.

Пробки на въезде в Киев 7 ноября. Фото: Google Maps

Отметим, что одной из главных причин пробок на въезде в Киев является наличие блокпостов вокруг города. Поэтому автомобили иногда долго не могут въехать в столицу. Однако за последние несколько недель такие пробки не были зафиксированы.

Напомним, что в трех пунктах пропуска на границе с Польшей затруднено движение. Очереди из автомобилей просто километровые. Это связано с забастовкой польских перевозчиков.