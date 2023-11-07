Затори на в'їзді до Києва 7 листопада — яка ситуація на дорогах

Перевірка документів на дорозі. Фото: google

Станом на ранок 7 листопада не зафіксовано автомобільних заторів. Втім, ремонтні роботи на дорозі можуть призвести до появи заторів з боку Чабанів та Броварів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва 7 листопада

Станом на сьогоднішній ранок великих скупчень автомобілів на в'їзді до столиці України не зафіксовано. Ремонтні роботи в кількох місцях дороги з боку Чабанів та Броварів можуть призвести до заторів після пожвавлення дорожнього руху протягом дня.

Затори на в'їзді до Києва 7 листопада. Фото: Google Maps

Затори на в'їзді до Києва 7 листопада. Фото: Google Maps

З напрямку Нових Петрівців автомобільних черг теж немає. Загалом, на даний час до Києва можна добратись без заторів майже з усіх напрямків.

Затори на в'їзді до Києва 7 листопада. Фото: Google Maps

Зазначимо, що однією з головних причин заторів на в'їзді до Києва є наявність блокпостів навколо міста. Через це автівки інколи довго не можуть в'їхати до столиці. Проте за останні декілька тижнів таких заторів не було зафіксовано.

Нагадаємо, що у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею ускладнено рух. Черги з автівок просто кілометрові. Це пов'язано зі страйком польських перевізників.