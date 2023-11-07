Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні arrow

Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні

7 листопада 2023 07:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Затори на в'їзді до Києва 7 листопада — яка ситуація на дорогах
Перевірка документів на дорозі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на ранок 7 листопада не зафіксовано автомобільних заторів. Втім, ремонтні роботи на дорозі можуть призвести до появи заторів з боку Чабанів та Броварів.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Затори на в'їзді до Києва 7 листопада

Станом на сьогоднішній ранок великих скупчень автомобілів на в'їзді до столиці України не зафіксовано. Ремонтні роботи в кількох місцях дороги з боку Чабанів та Броварів можуть призвести до заторів після пожвавлення дорожнього руху протягом дня.

затори на в'їзд у Київ 7 листопада
Затори на в'їзді до Києва 7 листопада. Фото: Google Maps
затори на в'їзд у Київ 7 листопада
Затори на в'їзді до Києва 7 листопада. Фото: Google Maps

З напрямку Нових Петрівців автомобільних черг теж немає. Загалом, на даний час до Києва можна добратись без заторів майже з усіх напрямків.

затори на в'їзд у Київ 7 листопада
Затори на в'їзді до Києва 7 листопада. Фото: Google Maps

Зазначимо, що однією з головних причин заторів на в'їзді до Києва є наявність блокпостів навколо міста. Через це автівки інколи довго не можуть в'їхати до столиці. Проте за останні декілька тижнів таких заторів не було зафіксовано.

Нагадаємо, що у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею ускладнено рух. Черги з автівок просто кілометрові. Це пов'язано зі страйком польських перевізників.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі