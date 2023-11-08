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Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня

8 ноября 2023 07:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Есть ли пробки на въезде в Киев сегодня, 8 ноября
Военные проверяют документы у водителя. Фото: скриншот с YouTube
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, на утро 8 ноября, на въезде в столицу зафиксированы небольшие пробки. Постоять в автомобильной очереди придется водителям, которые едут в Киев из Броваров и Вишневого.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев 8 ноября

По состоянию на сейчас больших очередей из автомобилей на въезде в Киев нет. Если ехать из Вишневого, то пробки могут быть на улице Набережной. Также из-за ремонтных работ на Окружной дороге тоже можно задержаться на въезде в город.

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Пробки на въезде в Киев 8 ноября. Фото: Google Maps

Если ехать из Чабанов, то больших очередей из авто не стоит ждать, однако проведение ремонтных работ на дороге может задержать водителей, направляющихся в Киев.

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Пробки на въезде в Киев 8 ноября. Фото: Google Maps

Из Броваров в Киев тоже нет больших пробок, водители могут задержаться только на Броварском проспекте.

какая ситуация на дорогах в Киев
Пробки на въезде в Киев 8 ноября. Фото: Google Maps

Следует отметить, что одной из причин пробок на въезде в украинскую столицу является наличие блокпостов вокруг города. В результате автомобили в течение некоторого времени не могут въехать в город из-за пробок.

Напомним, уже начат сезон замены летней резины на зимнюю. Часто водители не обращают внимание, как именно мастера меняют им шины, а зря — погрешности работников шиномонтажа могут привести к очень неприятным последствиям.

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