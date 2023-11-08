Чи є затори на в'їзді до Києва сьогодні, 8 листопада

Військові перевіряють документи у водія. Фото: скриншот з YouTube

Сьогодні, на ранок 8 листопада, на в'їзді до столиці зафіксовані невеликі затори. Постояти в автомобільній черзі доведеться водіям, які їдуть до Києва з Броварів та Вишневого.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва 8 листопада

Станом на зараз великих черг з автівок на в'їзді до Києва немає. Якщо їхати з Вишневого, то затори можуть бути на вулиці Набережній. Також через ремонтні роботи на Кільцевій дорозі теж можна затриматися на в'їзді до міста.

Затори на в'їзді до Києва 8 листопада. Фото: Google Maps

Якщо їхати з Чабанів, то великих черг з авто не варто чекати, проте проведення ремонтних робіт на дорозі може затримати водіїв, які прямують до Києва.

Затори на в'їзді до Києва 8 листопада. Фото: Google Maps

З Броварів до Києва теж немає великих заторів, водії можуть затриматися лише на Броварському проспекті.

Затори на в'їзді до Києва 8 листопада. Фото: Google Maps

Варто наголосити, що однією з причин заторів на в'їзді до української столиці є наявність блокпостів навколо міста. Внаслідок цього автомобілі протягом деякого часу не можуть в'їхати у місто через затори.

Нагадаємо, вже розпочато сезон заміни літньої гуми на зимову. Часто водії не звертають увагу, як саме майстри міняють їм шини, а даремно — похибки працівників шиномонтажу можуть призвести до дуже неприємних наслідків.