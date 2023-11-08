Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні arrow

Затори на в'їзді до Києва — яка ситуація на дорогах сьогодні

8 листопада 2023 07:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чи є затори на в'їзді до Києва сьогодні, 8 листопада
Військові перевіряють документи у водія. Фото: скриншот з YouTube
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, на ранок 8 листопада, на в'їзді до столиці зафіксовані невеликі затори. Постояти в автомобільній черзі доведеться водіям, які їдуть до Києва з Броварів та Вишневого.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Затори на в'їзді до Києва 8 листопада

Станом на зараз великих черг з автівок на в'їзді до Києва немає. Якщо їхати з Вишневого, то затори можуть бути на вулиці Набережній. Також через ремонтні роботи на Кільцевій дорозі теж можна затриматися на в'їзді до міста.

яка ситуація на дорогах до Києва
Затори на в'їзді до Києва 8 листопада. Фото: Google Maps

Якщо їхати з Чабанів, то великих черг з авто не варто чекати, проте проведення ремонтних робіт на дорозі може затримати водіїв, які прямують до Києва.

яка ситуація на дорогах до Києва
Затори на в'їзді до Києва 8 листопада. Фото: Google Maps

З Броварів до Києва теж немає великих заторів, водії можуть затриматися лише на Броварському проспекті. 

яка ситуація на дорогах до Києва
Затори на в'їзді до Києва 8 листопада. Фото: Google Maps

Варто наголосити, що однією з причин заторів на в'їзді до української столиці є наявність блокпостів навколо міста. Внаслідок цього автомобілі протягом деякого часу не можуть в'їхати у місто через затори. 

Нагадаємо, вже розпочато сезон заміни літньої гуми на зимову. Часто водії не звертають увагу, як саме майстри міняють їм шини, а даремно — похибки працівників шиномонтажу можуть призвести до дуже неприємних наслідків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі