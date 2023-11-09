Пробки на въезде в Киев 9 ноября — какая ситуация на дорогах

Проверка документов на дороге. Фото: google

Сегодня, на утро 9 ноября, на въезде в Киев зафиксированы небольшие пробки. Постоять в автомобильной очереди придется водителям, которые едут в столицу из Броваров и Вишневого.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев 9 ноября

По состоянию на сегодняшнее утро больших скоплений автомобилей на въезде в столицу Украины не зафиксировано. Однако пробки все же со стороны Вишневого на улице Киевской и немного со стороны Броваров.

Пробки на въезде в Киев 9 ноября. Фото: Google Maps

Пробки на въезде в Киев 9 ноября. Фото: Google Maps

По направлению Чабанов автомобильных очередей нет совсем. В общем, в это время, чтобы добраться до Киева, не придется долго ждать, даже несмотря на небольшие пробки по вышеупомянутым направлениям.

Пробки на въезде в Киев 9 ноября. Фото: Google Maps

Отметим, что одной из главных причин пробок на въезде в Киев является наличие блокпостов вокруг города. Поэтому автомобили иногда долго не могут въехать в столицу. Однако за последние несколько недель такие пробки не были зафиксированы.

Напомним, что в трех пунктах пропуска на границе с Польшей затруднено движение. Очереди из автомобилей просто километровые. Это связано с забастовкой польских перевозчиков.