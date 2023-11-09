Затори на в'їзді до Києва 9 листопада — яка ситуація на дорогах

Перевірка документів на дорозі. Фото: google

Сьогодні, на ранок 9 листопада, на в'їзді до Києва зафіксовані невеликі затори. Постояти в автомобільній черзі доведеться водіям, які їдуть до столиці з Броварів та Вишневого.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва 9 листопада

Станом на сьогоднішній ранок великих скупчень автомобілів на в'їзді до столиці України не зафіксовано. Проте затори все ж є з боку Вишневого на вулиці Київській та трохи з боку Броварів.

Затори на в'їзді до Києва 9 листопада. Фото: Google Maps

Затори на в'їзді до Києва 9 листопада. Фото: Google Maps

З напрямку Чабанів автомобільних черг немає зовсім. Загалом на цей час, аби добратись до Києва, не доведеться довго чекати, навіть попри невеликі затори з вищезгаданих напрямків.

Затори на в'їзді до Києва 9 листопада. Фото: Google Maps

Зазначимо, що однією з головних причин заторів на в'їзді до Києва є наявність блокпостів навколо міста. Через це автівки інколи довго не можуть в'їхати до столиці. Проте за останні декілька тижнів таких заторів не було зафіксовано.

Нагадаємо, що у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею ускладнено рух. Черги з автівок просто кілометрові. Це пов'язано зі страйком польських перевізників.