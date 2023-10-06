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Пробки на въезд в Киев сегодня, 6 октября: ситуация на дорогах

6 октября 2023 07:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пробки на въезд в Киев сегодня, 6 октября - ситуация на дорогах
Проверка документов. Фото: facebook.com/DPSUkraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сегодня утром, 6 октября на въезде в Киев не зарегистрировано серьезных пробок. Только на Броварском проспекте наблюдаются незначительные скопления авто.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE

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Пробки на въезд в Киев 6 октября

По имеющейся на утро 6 октября информации, пути в Киев свободны от серьезных транспортных пробок. Маленькие транспортные "проблески" просматриваются на упомянутом Броварском проспекте, а также с направления поселка Быковня и Вышневое в Святошинском районе, тем не менее, это не создаёт существенных проблем в движении автотранспорта. 

Проверка документов
Пробки на въезде в Киев. Фото: Google Maps
Проверка документов
Пробки на въезде в Киев. Фото: Google Maps

Текущими причинами затруднений на дорогах, ведущих в Киев, стали военные блокпосты, расположенные в периметре города, вследствие чего машины периодически вынуждены ожидать въезда в столицу. В пиковые часы длина автомобильной колонны может заметно увеличиваться

Напомним, что по состоянию на сегодня, 6 октября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы сообщали, что 5 октября, самые большие автозаправочные станции на топливном рынке обнародовали цены. За сутки средняя стоимость бензинов, дизельного топлива и автогаза не изменилась.

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