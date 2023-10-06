Пробки на в'їзді до Києва сьогодні, 6 жовтня – ситуація на дорогах

Перевірка документів. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Сьогодні вранці, 6 жовтня, на в'їзді до Києва не зареєстровано серйозних заторів. Тільки на Броварському проспекті спостерігаються незначні скупчення авто.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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Затори на в'їзді до Києва 6 жовтня

За інформацією, що є на ранок 6 жовтня, шляхи до Києва вільні від серйозних транспортних заторів. Маленькі транспортні "проблиски" проглядаються на згаданому Броварському проспекті, а також з напрямку селища Биковня та Вишневе у Святошинському районі, проте це не створює суттєвих проблем у русі автотранспорту.

Затори на в'їзді до Києва. Фото: Google Maps

Затори на в'їзді до Києва. Фото: Google Maps

Поточними причинами труднощів на дорогах, що ведуть до Києва, стали військові блокпости, розташовані в периметрі міста, внаслідок чого машини періодично змушені чекати на в'їзд до столиці. У піковий годинник довжина автомобільної колони може помітно збільшуватися

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 6 жовтня, з'явилася нова інформація про перетин західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід зважати на можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Також ми повідомляли, що 5 жовтня найбільші автозаправні станції на паливному ринку оприлюднили ціни. За добу середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу не змінилася.