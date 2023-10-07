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Пробки на въезде в Киев сегодня, 7 октября: ситуация на дорогах

7 октября 2023 08:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пробки на въезде в Киев сегодня 7 октября - ситуация на дорогах
Проверка документов. Фото: facebook.com/DPSUkraine
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сегодня, 7 октября, на подъездах к Киеву серьезных транспортных коллапсов не наблюдается. Небольшие скопления автомобилей отмечены  в Святошинском районе. 

Об этом информирует корреспондент портала Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 7 октября

Согласно данным на утро текущего дня, дороги, ведущие в столицу Украины, не испытывают значительных трудностей с проездом. Легкие транспортные задержки можно заметить на вышеуказанном Броварском проспекте, а также на путях из посёлка Быковня и Вышневое в Святошинском районе, но они не оказывают критического влияния на движение транспортных средств.

Пробки в Киеве
Пробки на въезде в Киев 7 октября. Фото: Google Maps
Пробки в Киеве
Пробки на въезде в Киев 7 октября. Фото: Google Maps

Основными факторами, вызывающими временные трудности на путях в Киев, являются военные контрольно-пропускные пункты, установленные вокруг города, что иногда заставляет автомобилистов подождать своей очереди для въезда в город. В часы пик количество ожидающих автомобилей может значительно возрасти.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 6 октября, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Также мы сообщали, что 5 октября самые большие автозаправочные станции на топливном рынке обнародовали цены. За сутки средняя стоимость бензинов, дизельного топлива и автогаза не изменилась

 

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