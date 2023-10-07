Пробки на в'їзді до Києва сьогодні 7 жовтня – ситуація на дорогах

Перевірка документів. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Сьогодні, 7 жовтня, на під'їздах до Києва серйозних транспортних колапсів немає. Невеликі скупчення автомобілів відмічені у Святошинському районі.

Про це повідомляє кореспондент порталу Новини.LIVE.

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Затори на в'їзд до Києва 7 жовтня

За даними на ранок поточного дня, дороги, які ведуть до столиці України, не мають значних труднощів із проїздом. Легкі транспортні затримки можна помітити на вищезгаданому Броварському проспекті, а також на шляхах із селища Биковня та Вишневе у Святошинському районі, але вони не мають критичного впливу на рух транспортних засобів.

Затори на в'їзді до Києва 7 жовтня. Фото: Google Maps

Затори на в'їзді до Києва 7 жовтня. Фото: Google Maps

Основними чинниками, що викликають тимчасові труднощі на коліях до Києва, є військові контрольно-пропускні пункти, встановлені навколо міста, що іноді змушує автомобілістів зачекати на свою чергу для в'їзду до міста. У години пік кількість автомобілів, що очікують, може значно зрости.

Нагадаємо, що станом на 7 жовтня, з'явилася нова інформація про перетин західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід зважати на можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Також ми повідомляли, що 5 жовтня найбільші автозаправні станції на паливному ринку оприлюднили ціни. За добу середня вартість бензинів, дизельного пального та автогазу не змінилася.