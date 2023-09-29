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Пробки на въезде в Киев сегодня, 29 сентября: ситуация на дорогах столицы

29 сентября 2023 08:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пробки на въезде в Киев сегодня, 29 сентября: ситуация на дорогах столицы
Патрульные проверяют документы. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня утром, 29 сентября, в Киеве не зафиксировано многокилометровых пробок. Впрочем, большие скопления автомобилей есть в Святошинском, Шевченковском, Днепровском и Голосеевском районах.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев 29 сентября

Следовательно, на утро на въезде в столицу скопления автомобилей зафиксировали в Святошинском (близ ст. метро Житомирская, Святошин и Берестейская) и в Шевченковском районах (близ ст. метро Вокзальная, Университет и Золотые Ворота).

Пробки в Киеве
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Кроме этого, пробка существует на Одесской трассе вблизи Киева. Проблемы с движением, вероятно, возникли из-за остановки автомобилей на КПП. Также небольшие проблемы с движением могут возникнуть вблизи ст. метро Ипподром и Голосеевская.

Пробки в Киеве
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Также скопления автомобилей возникли на левом берегу Днепровского района Киева. Большая пробка находится на Северном мосту и по улице Владимирского спуска.

Пробки в Киеве
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps
Пробки в Киеве
Информация о пробках в Киеве. Фото: Google Maps

Напомним, 29 сентября появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

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