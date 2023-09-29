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Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 29 вересня: ситуація на дорогах столиці

29 вересня 2023 08:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 29 вересня: ситуація на дорогах столиці
Патрульні перевіряють документи. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 29 вересня, у Києві не зафіксовано багатокілометрових заторів. Втім, великі скупчення автомобілів є у Святошинському, Шевченківському, Дніпровському та Голосіївському районах. 

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзд у Київ 29 вересня

Відтак, станом на ранок на в'їзді у столицю скупчення автомобілів зафіксували  в Святошинському (поблизу ст. метро Житомирська, Святошин та Берестейська) та в Шевченківському районах (поблизу ст. метро Вокзальна, Університет і Золоті Ворота).

Затори в Києві
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps 

Окрім цього, затор існує на Одеській трасі поблизу Києва. Проблеми з рухом, ймовірно, виникли через зупинки автівок на КПП. Також невеликі проблеми з рухом можуть виникнути поблизу ст. метро Іподром та Голосіївська. 

Затори в Києві
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps 

Також скупчення автомобілів виникли на лівому березі у Дніпровському районі Києва. Великий затор є на Північному мосту та по вулиці Володимирського узвозу. 

Затори в Києві
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps 
Затори в Києві
Інформація щодо заторів у Києві. Фото: Google Maps 

Нагадаємо, 29 вересня з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

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