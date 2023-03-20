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Пробки в Киеве: столица "на паузе" глазами Новини.LIVE

20 марта 2023 21:07
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
В часы пик на улицах Киева много автомобилей
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

Киев оживленный город, в котором жители постоянно спешат по своим делам. Конечно, кроме тех моментов, когда город становится "на паузу" в час пик. И даже тогда, когда улицы города "сковывают" пробки, Киев остается волшебным.

Новини.LIVE показывает, как выглядит Киев в часы пик.

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Фото: Новини.LIVE 

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