Пробки в Киеве: столица "на паузе" глазами Новини.LIVE
20 марта 2023 21:07
В часы пик на улицах Киева много автомобилей
Киев оживленный город, в котором жители постоянно спешат по своим делам. Конечно, кроме тех моментов, когда город становится "на паузу" в час пик. И даже тогда, когда улицы города "сковывают" пробки, Киев остается волшебным.
Новини.LIVE показывает, как выглядит Киев в часы пик.
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Фото: Новини.LIVE