Затори в Києві: столиця "на паузі" очима Новини.LIVE

В години пік на вулицях Києва багато автомобілів

Київ жваве місто, в якому мешканці постійно поспішають по своїх справах. Звичайно, крім тих моментів, коли місто стає "на паузу" в години пік. Та навіть тоді, коли вулиці міста "сковують" затори, Київ залишається чарівним.

Новини.LIVE показує, як виглядає Київ у години пік.

Фото: Новини.LIVE