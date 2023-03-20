Затори в Києві: столиця "на паузі" очима Новини.LIVE
20 березня 2023 21:07
В години пік на вулицях Києва багато автомобілів
Київ жваве місто, в якому мешканці постійно поспішають по своїх справах. Звичайно, крім тих моментів, коли місто стає "на паузу" в години пік. Та навіть тоді, коли вулиці міста "сковують" затори, Київ залишається чарівним.
Новини.LIVE показує, як виглядає Київ у години пік.
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Фото: Новини.LIVE