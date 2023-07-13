Завтра Киев накроет буря: в КГГА дали важные советы

Сильная гроза в Киеве 29.08.2021. Фото: соцсети

Завтра, 14 июля, в столице Украины ожидается гроза и дождь. В КГГА рассказали, как уберечь жизнь и здоровье во время опасных погодных явлений.

Важные советы КГГА опубликовала на своей официальной странице в Telegram.

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Поскольку при таких погодных условиях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, специалисты напоминают элементарные правила безопасности:

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев,

не парковать рядом с ними автотранспорт.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор": 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки, следует звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

Также при падении деревьев или веток можно вызвать спасателей: 101 или 044 430 37 13 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

Напомним, ранее мы писали, что завтра, 14 июля, на всей территории Украины ожидается облачно с прояснениями. Синоптики предупредили об изменении погоды почти во всех частях страны.

Добавим, недавно Всемирная метеорологическая организация сообщила, что первая неделя июля стала самой жаркой в мире . 7 июля глобальная средняя температура достигла 17,24 °C, что на 0,3 °C превышает предыдущий рекорд 16,94 °C, зафиксированный 16 августа 2016 года.

Также мы писали, что во втором месяце летом будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя лунная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.