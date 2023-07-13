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Завтра Київ накриє буря: у КМДА дали важливі поради

13 липня 2023 17:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Завтра Київ накриє буря: у КМДА дали важливі поради
Сильна гроза в Києві 29.08.2021 року. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Завтра, 14 липня, у столиці України очікується гроза та значний дощ. У КМДА розповіли, як уберегти життя та здоровʼя під час небезпечних погодних явищ.

Важливі поради КМДА опублікувала на своїй офційнфй сторінці в Telegram.

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Оскільки під час таких погодних умов пориви вітру можуть сягати до 15-20 м/с, фахівці нагадують елементарні правила безпеки:

  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев,
  • не паркувати поряд із ними автотранспорт.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів звертатись до диспетчерської "Київавтодору": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, слід телефонуватидо аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

Також при падінні дерев чи гілок можна викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

Нагадаємо, раніше ми писали, що завтра, 14 липня, по всій території України очікується хмарно з проясненнями. Синоптики попередили про зміну погоди майже у всіх частинах країни.

Додамо, нещодавно Всесвітня метеорологічна організація повідомила, що перший тиждень липня став найспекотнішим у світі. 7 липня глобальна середня температура досягла 17,24 °C, що на 0,3 °C перевищує попередній рекорд 16,94 °C, зафіксований 16 серпня 2016.

Також ми писали, що в другому місяці літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.

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