Графики отключения света в Киеве на завтра, 28 июля — прогноз Укрэнерго.

Завтра в Киеве будут отключать свет только один раз — в ДТЭК сообщили когда
График отключения света в Киеве на завтра, воскресенье, 28 июля изменится к лучшему. Энергетики обещают выключать свет только один раз в день.
Об этом 27 июля, в субботу сообщает компания ДТЭК в Telegram.
В какие часы завтра не будет света в Киеве
Энергетики активируют плановые отключения только вечером, когда наблюдается пиковая нагрузка на энергосистему. Итак, графики веерных отключений завтра будут действовать с 18:00 до 22:00.
Узнать, когда в вашем доме отключат свет, можно на сайте ДТЭК.
Напомним, эксперты утверждают, что в Украине в августе-октябре значительно сократится количество отключений электроэнергии. Однако уже зимой ситуация значительно усугубится. Может повториться сценарий июля, когда из-за жары отключения продолжались по 7 часов подряд.
Напомним, глава Укрэнерго заявлял, что в Украине улучшилась ситуация в энергосистеме благодаря снижению потребления электроэнергии и завершению ремонта важных энергогенерирующих мощностей. В настоящее время применяются только 1-2 очереди отключений вместо 3-4.
Ранее мы писали, что после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.
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