Графики отключения света в Киеве на завтра, 28 июля — прогноз Укрэнерго.

Ремонт линии электропередач. Фото: Харьковоблэнерго

График отключения света в Киеве на завтра, воскресенье, 28 июля изменится к лучшему. Энергетики обещают выключать свет только один раз в день.

Об этом 27 июля, в субботу сообщает компания ДТЭК в Telegram.

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Сообщение от ДТЭК

Энергетики активируют плановые отключения только вечером, когда наблюдается пиковая нагрузка на энергосистему. Итак, графики веерных отключений завтра будут действовать с 18:00 до 22:00.

Узнать, когда в вашем доме отключат свет, можно на сайте ДТЭК.

Напомним, эксперты утверждают, что в Украине в августе-октябре значительно сократится количество отключений электроэнергии. Однако уже зимой ситуация значительно усугубится. Может повториться сценарий июля, когда из-за жары отключения продолжались по 7 часов подряд.

Напомним, глава Укрэнерго заявлял, что в Украине улучшилась ситуация в энергосистеме благодаря снижению потребления электроэнергии и завершению ремонта важных энергогенерирующих мощностей. В настоящее время применяются только 1-2 очереди отключений вместо 3-4.

Ранее мы писали, что после планового ремонта к энергосистеме подключили один из атомных блоков. Это существенно повлияет на стабильность энергосистемы и снизит дефицит электроэнергии.