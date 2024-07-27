Графіки відключення світла в Києві на завтра, 28 липня — прогноз Укренерго

Ремонт лінії електропередач. Фото: Харківобленерго

Графік відключення світла у Києві на завтра, неділю, 28 липня зміниться на краще. Енергетики обіцяють вимикати світло лише один раз на день.

Про це 27 липня, у суботу повідомляє компанія ДТЕК в Telegram.

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Повідомлення від ДТЕК

Енергетики активують планові відключення тільки ввечері, коли спостерігається пікове навантаження на енергосистему. Отже, графіки віялових відключень завтра діятимуть з 18:00 до 22:00.

Дізнатись, коли у вашому домі відключать світло, можна на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, експерти стверджують, що в Україні в серпні-жовтні значно скоротиться кількість відключень електроенергії. Однак вже взимку ситуація значно погіршиться. Може повторитись сценарій липня, коли через спеку відключення тривали по 7 годин поспіль.

Нагадаємо, голова Укренерго заявляв, що в Україні покращилася ситуації в енергосистемі завдяки зниженню споживання електроенергії та завершенню ремонту важливих енергогенеруючих потужностей. Наразі застосовуються лише 1-2 черги відключень замість 3-4.

Раніше ми писали, що після планового ремонту до енергосистеми підключили один з атомних блоків. Це суттєво вплине на стабільність енергосистеми та зменшить дефіцит електроенергії.