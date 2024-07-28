Графики отключений света 29 июля — энергетики будут применять только одну очередь

Завтра в Киеве будет работать только одна очередь отключений — в какие часы будут ограничения
Графики отключений в Киеве 29 июля будут действовать с 16:00 до 23:00. Это связано с тем, что энергетики будут применять только одну очередь ограничений света.
Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
Когда не будет света в Киеве 29 июля
По информации Укрэнерго, в понедельник, 29 июля, будет применяться только одна очередь отключений света. Таким образом, в Киеве ограничения будут действовать с 16:00 до 23:00, в другие часы отключения не предусматриваются.
"Понедельник обещает быть светлым! Отключений будет совсем мало, ведь по команде Укрэнерго стабилизационные отключения будут происходить только с 16:00 до 23:00", — отметили в ДТЭК.
Где найти графики отключения света
Чтобы ознакомиться с графиками отключений света в вашем регионе воспользуйтесь этими ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Напомним, в Украине улучшилась ситуация в энергосистеме благодаря снижению потребления электроэнергии и завершению ремонта важных энергогенерирующих мощностей. В настоящее время применяются только 1-2 очереди отключений вместо 3-4.
Также мы сообщали, что в Украине будет отменено отключение электроэнергии для жителей 20-километровой прифронтовой зоны. Объем потребления в этих районах не значителен, поэтому это решение не повлияет негативно на энергосистему других регионов.
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