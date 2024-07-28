Графики отключений света 29 июля — энергетики будут применять только одну очередь

Сотрудники Укрэнерго. Фото: Новинка

Графики отключений в Киеве 29 июля будут действовать с 16:00 до 23:00. Это связано с тем, что энергетики будут применять только одну очередь ограничений света.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго" в Telegram.

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По информации Укрэнерго, в понедельник, 29 июля, будет применяться только одна очередь отключений света. Таким образом, в Киеве ограничения будут действовать с 16:00 до 23:00, в другие часы отключения не предусматриваются.

Сообщение Укрэнерго. Фото: скриншот

"Понедельник обещает быть светлым! Отключений будет совсем мало, ведь по команде Укрэнерго стабилизационные отключения будут происходить только с 16:00 до 23:00", — отметили в ДТЭК.

Объявление на сайте ДТЭК. Фото: скриншот

Где найти графики отключения света

Чтобы ознакомиться с графиками отключений света в вашем регионе воспользуйтесь этими ссылками:

Напомним, в Украине улучшилась ситуация в энергосистеме благодаря снижению потребления электроэнергии и завершению ремонта важных энергогенерирующих мощностей. В настоящее время применяются только 1-2 очереди отключений вместо 3-4.

Также мы сообщали, что в Украине будет отменено отключение электроэнергии для жителей 20-километровой прифронтовой зоны. Объем потребления в этих районах не значителен, поэтому это решение не повлияет негативно на энергосистему других регионов.