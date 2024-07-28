Графіки відключень світла 29 липня — енергетики застосовуватимуть лише одну чергу

Завтра в Києві працюватиме лише одна черга відключень — в які години діятимуть обмеження
Графіки відключень у Києві 29 липня будуть діяти з 16:00 до 23:00. Це пов'язано із тим, що енергетики застосовуватимуть лише одну чергу обмежень світла.
Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у Telegram.
Коли не буде світла в Києві 29 липня
За інформацією Укренерго, у понеділок, 29 липня, буде застосуватися лише одна черга відключень світла. Таким чином у Києві обмеження діятимуть з 16:00 до 23:00, в інші годин відключення не передбачаються.
"Понеділок обіцяє бути світлим! Відключень буде зовсім мало, адже за командою Укренерго стабілізаційні відключення відбуватимуться лише з 16:00 до 23:00", — зазначили в ДТЕК.
Де знайти графіки відключення світла
Для того, щоб ознайомитися із графіками відключень світла у вашому регіоні скористайтеся цими посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Житомир та область
- Донецька область
- Дніпро та область
- Запоріжжя
- Кіровоградська область
- Вінниця та область
- Волинь
- Львів та область
- Полтава та область
- Одеса та область
- Чернівці та область
- Миколаїв та область
- Харків та область
- Прикарпаття, Івано-Франківськ
- Рівне та область
- Черкаси та область
- Закарпаття
- Тернопіль та область
- Херсон та область
- Суми та область
- Чернігівська область
- Хмельницький та область
Нагадаємо, в Україні покращилася ситуації в енергосистемі завдяки зниженню споживання електроенергії та завершенню ремонту важливих енергогенеруючих потужностей. Наразі застосовуються лише 1-2 черги відключень замість 3-4.
Також ми повідомляли, що в Україні скасують відключення електроенергії для жителів 20-кілометрової прифронтової зони. Обсяг споживання в цих районах не є значним, тому це рішення не вплине негативно на енергосистему інших регіонів.
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