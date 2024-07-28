Графіки відключень світла 29 липня — енергетики застосовуватимуть лише одну чергу

Працівники Укренерго. Фото: Новинарня

Графіки відключень у Києві 29 липня будуть діяти з 16:00 до 23:00. Це пов'язано із тим, що енергетики застосовуватимуть лише одну чергу обмежень світла.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у Telegram.

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Коли не буде світла в Києві 29 липня

За інформацією Укренерго, у понеділок, 29 липня, буде застосуватися лише одна черга відключень світла. Таким чином у Києві обмеження діятимуть з 16:00 до 23:00, в інші годин відключення не передбачаються.

Допис Укренерго. Фото: скриншот

"Понеділок обіцяє бути світлим! Відключень буде зовсім мало, адже за командою Укренерго стабілізаційні відключення відбуватимуться лише з 16:00 до 23:00", — зазначили в ДТЕК.

Оголошення на сайті ДТЕК. Фото: скриншот

Де знайти графіки відключення світла

Для того, щоб ознайомитися із графіками відключень світла у вашому регіоні скористайтеся цими посиланнями:

Нагадаємо, в Україні покращилася ситуації в енергосистемі завдяки зниженню споживання електроенергії та завершенню ремонту важливих енергогенеруючих потужностей. Наразі застосовуються лише 1-2 черги відключень замість 3-4.

Також ми повідомляли, що в Україні скасують відключення електроенергії для жителів 20-кілометрової прифронтової зони. Обсяг споживання в цих районах не є значним, тому це рішення не вплине негативно на енергосистему інших регіонів.