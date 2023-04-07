Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow "Сохраненные ценности для Украины": в Киеве прошла выставка спасенных предметов древности arrow

"Сохраненные ценности для Украины": в Киеве прошла выставка спасенных предметов древности

7 апреля 2023 18:29
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор
Таможенники спасли от вывоза 469 предметов древности. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Бильдредактор

В Музее истории города Киева состоялась выставка древних предметов, которые таможенники спасли от незаконного перемещения за границу. Это 469 предметов нумизматики, фалеристики, холодного оружия и военного снаряжения от эпохи бронзы до XIX в.

Новини.LIVE предлагает посмотреть на спасенные ценности.

Читайте также:

Отмечается, что граждане пытались незаконно переслать ценные артефакты в международные почтовые отправления за границу. Предметы задержаны таможенниками в течение нескольких месяцев.

Выставка Спасенные сокровища
Изъятые таможенниками ценности демонстрировались под наблюдением охраны. Фото: Новини.LIVE 
Выставка Спасенные сокровища
Пресс-конференция на открытии мероприятия. Фото: Новини.LIVE 
Выставка Спасенные сокровища
Наконечники копий и фрагмент щита. Фото: Новини.LIVE
Выставка Спасенные сокровища
Зеркало IV века до н. Фото: Новини.LIVE
Выставка Спасенные сокровища
Посетители фотографировали редкие артефакты. Фото: Новини.LIVE
Выставка Спасенные сокровища
Скифские наконечники и оружейные фрагменты. Фото: Новини.LIVE
Выставка Спасенные сокровища
Старинные кольца. Фото: Новини.LIVE
Выставка Спасенные сокровища
Благодаря таможенникам ценности не попали на "черный рынок". Фото: Новини.LIVE
Выставка Спасенные сокровища
Старинные артефакты. Фото: Новини.LIVE
Выставка Спасенные сокровища
Все изъятые ценности останутся в Украине. Фото: Новини.LIVE
Выставка Спасенные сокровища
Бронзовые наконечники для стрел. Фото: Новини.LIVE

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB