"Сохраненные ценности для Украины": в Киеве прошла выставка спасенных предметов древности
7 апреля 2023 18:29
Таможенники спасли от вывоза 469 предметов древности. Фото: Новини.LIVE
В Музее истории города Киева состоялась выставка древних предметов, которые таможенники спасли от незаконного перемещения за границу. Это 469 предметов нумизматики, фалеристики, холодного оружия и военного снаряжения от эпохи бронзы до XIX в.
Новини.LIVE предлагает посмотреть на спасенные ценности.
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Отмечается, что граждане пытались незаконно переслать ценные артефакты в международные почтовые отправления за границу. Предметы задержаны таможенниками в течение нескольких месяцев.