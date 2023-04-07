"Сохраненные ценности для Украины": в Киеве прошла выставка спасенных предметов древности

Таможенники спасли от вывоза 469 предметов древности. Фото: Новини.LIVE

В Музее истории города Киева состоялась выставка древних предметов, которые таможенники спасли от незаконного перемещения за границу. Это 469 предметов нумизматики, фалеристики, холодного оружия и военного снаряжения от эпохи бронзы до XIX в.

Новини.LIVE предлагает посмотреть на спасенные ценности.

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Отмечается, что граждане пытались незаконно переслать ценные артефакты в международные почтовые отправления за границу. Предметы задержаны таможенниками в течение нескольких месяцев.

Изъятые таможенниками ценности демонстрировались под наблюдением охраны. Фото: Новини.LIVE

Пресс-конференция на открытии мероприятия. Фото: Новини.LIVE

Наконечники копий и фрагмент щита. Фото: Новини.LIVE

Зеркало IV века до н. Фото: Новини.LIVE

Посетители фотографировали редкие артефакты. Фото: Новини.LIVE

Скифские наконечники и оружейные фрагменты. Фото: Новини.LIVE

Старинные кольца. Фото: Новини.LIVE

Благодаря таможенникам ценности не попали на "черный рынок". Фото: Новини.LIVE

Старинные артефакты. Фото: Новини.LIVE

Все изъятые ценности останутся в Украине. Фото: Новини.LIVE