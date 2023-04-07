"Збережені цінності для України": у Києві відбулася виставка врятованих предметів давнини
7 квітня 2023 18:29
Митники врятували від вивезення 469 предметів давнини. Фото: Новини.LIVE
В Музеї історії міста Києва відбулася виставка предметів давнини, які митники врятували від незаконного переміщення за кордон. Це 469 предметів нумізматики, фалеристики, холодної зброї та військового спорядження від епохи бронзи до ХІХ ст.
Новини.LIVE пропонує подивитися на врятовані цінності.
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Зазначається, що громадяни намагалися незаконно переслати цінні артефакти в міжнародних поштових відправленнях за кордон. Предмети затримані митниками впродовж кількох місяців.