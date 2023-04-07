"Збережені цінності для України": у Києві відбулася виставка врятованих предметів давнини

Митники врятували від вивезення 469 предметів давнини. Фото: Новини.LIVE

В Музеї історії міста Києва відбулася виставка предметів давнини, які митники врятували від незаконного переміщення за кордон. Це 469 предметів нумізматики, фалеристики, холодної зброї та військового спорядження від епохи бронзи до ХІХ ст.

Новини.LIVE пропонує подивитися на врятовані цінності.

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Зазначається, що громадяни намагалися незаконно переслати цінні артефакти в міжнародних поштових відправленнях за кордон. Предмети затримані митниками впродовж кількох місяців.

Вилучені митниками цінності демонструвалися під наглядом охорони. Фото: Новини.LIVE

Пресконференція на відкритті заходу. Фото: Новини.LIVE

Наконечникі списів та фрагмент щита. Фото: Новини.LIVE

Дзеркало IV століття до н.е. Фото: Новини.LIVE

Видвідувачі фотографували рідкісні артефакти. Фото: Новини.LIVE

Скифські наконечники та фрагменти зброї. Фото: Новини.LIVE

Старовинні персні. Фото: Новини.LIVE

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