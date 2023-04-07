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"Збережені цінності для України": у Києві відбулася виставка врятованих предметів давнини

7 квітня 2023 18:29
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Митники врятували від вивезення 469 предметів давнини. Фото: Новини.LIVE
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

В Музеї історії міста Києва відбулася виставка предметів давнини, які митники врятували від незаконного переміщення за кордон. Це  469 предметів нумізматики, фалеристики, холодної зброї та військового спорядження від епохи бронзи до ХІХ ст. 

Новини.LIVE пропонує подивитися на врятовані цінності.

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Зазначається, що громадяни намагалися незаконно переслати цінні артефакти в міжнародних поштових відправленнях за кордон. Предмети затримані митниками впродовж кількох місяців.

Виставка Врятовані скарби
Вилучені митниками цінності демонструвалися під наглядом охорони. Фото: Новини.LIVE
Виставка Врятовані скарби
Пресконференція на відкритті заходу. Фото: Новини.LIVE
Виставка Врятовані скарби
Наконечникі списів та фрагмент щита. Фото: Новини.LIVE
Виставка Врятовані скарби
Дзеркало IV століття до н.е. Фото: Новини.LIVE
Виставка Врятовані скарби
Видвідувачі фотографували рідкісні артефакти. Фото: Новини.LIVE
Виставка Врятовані скарби
Скифські наконечники та фрагменти зброї. Фото: Новини.LIVE
Виставка Врятовані скарби
Старовинні персні. Фото: Новини.LIVE
Виставка Врятовані скарби
Завдяки митникам цінності не потрапили на "чорний ринок". Фото: Новини.LIVE
Виставка Врятовані скарби
Старовинні артефакти. Фото: Новини.LIVE
Виставка Врятовані скарби
Всі вилучені цінності залишаться в Україні. Фото: Новини.LIVE
Виставка Врятовані скарби
Бронзові наконечники для стріл. Фото: Новини.LIVE

 

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