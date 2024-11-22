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Сохранение здания на Рейтарской в Киеве —решение суда

22 ноября 2024 13:36
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Киевляне подали иск на восстановление здания на Рейтарском — решение суда
Судья выносит приговор. Фото: Перов
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Застройщик разрушил часть исторической памятки, где жил и работал известный украинский политик Никита Шаповал, по улице Рейтарская, 37 в Киеве. Суд разрешил не восстанавливать здание.

Об этом сообщил Дмитрий Перов в Facebook в четверг, 21 ноября.

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Детали дела

Местные жители и активисты подали иск в суд о сохранении дома Киевского уездного земства 1913 года.  Отмечается, что строительная компания "Нест" разрушила часть памятки истории на ул. Рейтарской, 37.

Рейтерская 37 Киев
Разрушенное историческое здание в Киеве. Фото: Перов

Это здание известно тем, что в нем жил и работал член Украинской центральной рады и соавтор IV универсала, в котором была провозглашена независимость Украины, писатель Никита Шаповал. Мужчина исполнял обязанности министра земельных дел УНР.

Также памятка попала в книгу "КИЕВСКИЕ АДРЕСЫ Украинской революции 1917-1921" и непосредственно связана с украинским государственным процессом 1917-1922 гг.

Перов заявил, что историческое здание мешает строительной компании "НЕСТ". По его словам, девелопер хочет снести на этом месте бизнес-центр премиум-класса "Reitar hall" и сейчас оспаривает статус памятки в суде.

В январе 2024 года киевский окружной административный суд подтвердил законность действий Министерства культуры по внесению дома на Рейтарской, 37 А в Государственный реестр недвижимых памяток Украины.

Решение суда

Шевченковский районный суд Киева разрешил застройщику не восстанавливать разрушенный исторический дом на улице Рейтарской, 37.

Напомним, во Львове восемь лет назад незаконно приватизировали два помещения по улице Богдана Хмельницкого. Юристы Львовской мэрии через суд вернули недвижимость в собственность города.

Ранее мы писали о том, что суд принял решение по делу об истребовании земельного участка, на котором расположен рынок "Солли" в Харькове.

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