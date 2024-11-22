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Збереження будівлі на Рейтарській у Києві — рішення суду

22 листопада 2024 13:36
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Кияни подали позов на відновлення будівлі на Рейтарській — рішення суду
Суддя виносить вирок. Фото: Перов
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Забудовник зруйнував частину історичної пам'ятки, де жив і працював відомий український політик Микита Шаповал, по вулиці Рейтарська, 37 у Києві. Суд дозволив не відновлювати будівлю.

Про це повідомив Дмитро Перов у Facebook у четвер, 21 листопада.

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Деталі справи

Місцеві мешканці та активісти подали позов до суду щодо збереження будинку Київського повітового земства 1913 року. Зазначається, що будівельна компанія "Нест" зруйнувала частину памʼятки історії на вул. Рейтарській, 37.

Рейтерська 37 Київ
Зруйнована історична будівля у Києві. Фото: Перов

Ця будівля відома тим, що в ній жив і працював член Української центральної ради та співавтор IV універсалу, в якому було проголошено незалежність України, письменник Микита Шаповал. Чоловік виконував обовʼязки міністра земельних справ УНР.

Також пам'ятка потрапила до книги "КИЇВСЬКІ АДРЕСИ Української революції 1917-1921" та безпосередньо повʼязана з українським державотворчим процесом 1917-1922 рр.

Перов заявив, що історична будівля заважає будівельній компанії "НЕСТ". За його словами, девелопер хоче знести на цьому місці бізнес-центр преміумкласу "Reitar hall" і наразі оскаржує статус памʼятки в суді.

У січні 2024 року київський окружний адміністративний суд підтвердив законність дій Міністерства культури щодо внесення будинку на Рейтарській, 37 А до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Рішення суду

Шевченківський районний суд міста Києва дозволив забудовнику не відновлювати зруйнований історичний будинок на вулиці Рейтарській, 37. 

Нагадаємо, у Львові вісім років тому незаконно приватизували два приміщення на вулиці Богдана Хмельницького. Юристи Львівської мерії через суд повернули нерухомість у власність міста. 

Раніше ми писали про те, що суд ухвалив рішення у справі про витребування земельної ділянки, на якій розташований ринок "Соллі" в Харкові.

Київ пам'ятки будівництво забудовники судові рішення

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