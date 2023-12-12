Сбой в работе "Киевстар" — украинцы отреагировали мемами

Приложение "Киевстар" на смартфоне. Фото: из открытых источников

Во вторник, 12 декабря, на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Это повлияло не только на отсутствие мобильной связи и Интернета, но и на ежедневные услуги. Несмотря на это, украинцы не впадают в панику и уже успели придумать порцию шуток, связанных с этим.

Новини.LIVE собрали подборку мемов, связанных со сбоем в работе "Киевстар".

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Шутки украинцев о "Киевстаре"

Мем о "Киевстаре" и подорожнике. Фото: соцсети

Мем о старости "Киевстара". Фото: соцсети

Мем о работе других мобильных операторов в Украине. Фото: соцсети

Мем о "Киевстаре" и успехах ВСУ. Фото: соцсети

Мем о "Киевстаре" и закрытии метро в Киеве. Фото: соцсети

Мем о "Киевстаре". Фото: соцсети

Хакерская атака на "Киевстар"

Напомним, что сегодня в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.

Причиной масштабного сбоя мобильной оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.

Сначала восстановление связи у пользователей обещали через 4-5 часов, но генеральный директор компании заявил, что окончательные сроки восстановления пока неизвестны.