Сбой в работе "Киевстар" — украинцы отреагировали мемами
Во вторник, 12 декабря, на мобильного оператора "Киевстар" совершили мощную хакерскую атаку. Это повлияло не только на отсутствие мобильной связи и Интернета, но и на ежедневные услуги. Несмотря на это, украинцы не впадают в панику и уже успели придумать порцию шуток, связанных с этим.
Новини.LIVE собрали подборку мемов, связанных со сбоем в работе "Киевстар".
Шутки украинцев о "Киевстаре"
Хакерская атака на "Киевстар"
Напомним, что сегодня в сервисах "Киевстар" произошел сбой. Не работает их сайт и приложение, а пользователи жалуются на перебои в связи в разных регионах.
Причиной масштабного сбоя мобильной оператора "Киевстар" стала хакерская атака на ядро сети.
Сначала восстановление связи у пользователей обещали через 4-5 часов, но генеральный директор компании заявил, что окончательные сроки восстановления пока неизвестны.
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